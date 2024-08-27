



В США призвали возобновить дело против Трампа

Спецпрокурор США Джек Смит потребовал от федерального апелляционного суда возобновить дело по секретным документам в отношении Дональда Трампа.



По данным агентства Associated Press, соответствующий зарос он подал в апелляционный суд в Атланте.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Судья Айлин Кэннон остановила производство в середине июля, аргументировав это тем, что генеральный прокурор был назначен незаконно. Смит считает это грубой ошибкой.



"Если это решение будет оставлено в силе, оно может подвергнуть угрозе многолетнюю работу Министерства юстиции и поставить под сомнение сотни назначений в исполнительной ветви власти", - считает команда Смита.