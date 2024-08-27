



Трамп и Харрис спорят из-за отключения микрофонов во время дебатов

Предвыборные штабы Дональда Трампа и Камалы Харрис спорят о том, следует ли отключать один из микрофонов, когда наступает очередь говорить другому во время запланированных дебатов пары в следующем месяце.



В заявлении, направленном американскому партнеру BBC CBS News, предвыборный штаб Харрис заявил, что хотел бы, чтобы микрофоны обоих кандидатов работали в течение всей трансляции.



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По сообщениям, кампания Трампа хочет, чтобы дебаты ABC, запланированные на 10 сентября, регулировались теми же правилами, которые были согласованы, когда Джо Байден был кандидатом от Демократической партии. Это означало бы отключение микрофонов.



Очевидный тупик возник после того, как бывший президент усомнился в беспристрастности телеканала и дал понять, что он, возможно, даже пропустит дебаты.