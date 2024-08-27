



"Вечно благодарен" — Бекхэм отдал дань уважения Эрикссону

Дэвид Бекхэм отдал дань уважения "истинному джентльмену" Свену-Йорану Эрикссону и сказал, что он будет "вечно благодарен" бывшему тренеру сборной Англии, который скончался в возрасте 76 лет.



Эрикссон, первый небританский тренер сборной Англии, назначил Бекхэма своим капитаном после назначения в 2001 году.



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Швед был тренером во всех, кроме двух, из 59 матчей, в которых Бекхэм был капитаном сборной Англии.



"Свен, спасибо тебе за то, что ты всегда был тем человеком, которым был всегда: страстным, заботливым, спокойным и настоящим джентльменом", — сказал бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Реала".



"Я буду вечно благодарен за то, что Вы сделали меня своим капитаном".

