



Американский генерал оценил риск полномасштабной войны на Ближнем Востоке

После массированного обстрела севера Израиля, который был совершен "Хезболлой" 25 августа, риск полномасштабной войны на Ближнем Востоке снизился.



Такое мнение выразил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун в интервью Reuters.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, обстрел Израиля из Ливана был лишь одним из двух крупных угроз нападения за последние недели. Речь идет об Иране, который угрожает местью за убийство главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания в Тегеране. На вопрос о том, снизился ли непосредственный риск масштабной войны на Ближнем Востоке, Браун ответил: "В некоторой степени да".



"Было две вещи, которые должны были произойти. Одна уже произошла. Теперь все зависит от того, что будет со второй. То, как отреагирует Иран, определит то, как отреагирует Израиль, а это определит, произойдет ли более масштабный конфликт или нет", - пояснил он.



По словам Брауна, есть также угроза со стороны иранских прокси в Ираке, Сирии и Иордании, а также от йеменских хуситов.