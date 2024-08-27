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Япония передала КНР ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства
27.08.2024 08:10 Алина Груднева

Япония передала КНР ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства

Япония передала китайскому послу ноту протеста после нарушения военным самолетом КНР воздушного пространства страны.

По словам представителя японского правительства, инцидент является "совершенно неприемлемым".

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"Вторжение было не только серьезным нарушением суверенитета Японии, но и угрожало нашей безопасности", - сказал премьер-министр Ёсимаса Хаяси. 

Как сообщали в министерстве обороны Японии, китайский разведывательный самолет Y-9 вторгся в воздушное пространство Японии на две минуты в районе островов Дандзё.

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