



Гутерриш призвал Израиль и "Хезболлу" к деэскалации

Генсек ООН Антониу Гутерриш в очередной раз выразил "обеспокоенность" напряженностью между Израилем и "Хезболлой".



Об этом сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.



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В частности, Гутерриш призвал к немедленной деэскалации в районе "голубой линии" между Израилем и Ливаном, которая была установлена Организацией Объединенных Наций в 2000 году.



"Атаки ставят под угрозу как ливанское, так и израильское население, а также угрожают региональной безопасности и стабильности", - сказал он.