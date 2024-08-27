



Обстрел Украины – это классический ход в стратегии Путина: реакция Белого дома

В Белом доме назвали очередной массированный обстрел Украины армией РФ "классической схемой Путина" и заявили о сосредоточенности США на укреплении противовоздушной обороны Украины.



Об этом сообщил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.



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Кирби подчеркнул, что Россия намеренно наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, зная о приближении холодов, когда потребность в тепле и электроэнергии возрастет. Он также отметил, что украинская ПВО сработала "отлично", сбив большинство воздушных целей, и заверил, что США продолжат поддерживать Украину в этой области.



"Мы сосредоточены на предоставлении перехватчиков и систем противовоздушной обороны не только от Соединенных Штатов, но и от союзников и партнеров", – цитирует Кирби "Голос Америки".



Как сообщал Mignews, 26 августа Россия совершила массированную атаку на Украину, применив 127 ракет и 109 дронов. Украинская ПВО сбила 201 воздушную цель. Основными целями атак были объекты энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям с электроснабжением по всей стране. В Киеве и ряде регионов введены графики отключения электроэнергии.



Атаки продолжились ночью 27 августа. Взрывы были зафиксированы в ряде областей. В Кривом Роге удар пришелся на гостиницу, в результате чего есть погибшие и раненые.