



Роналду признался, останется ли в футболе после завершения карьеры

Легендарный футболист Криштиан Роналду не намерен быть тренером после того, как завершит спортивную карьеру.



Португалец признался, что не хочет быть связан с футболом в будущем.



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"Когда я уйду из сборной, я никому заранее не скажу об этом. Это будет очень спонтанное решение с моей стороны, но и очень хорошо продуманное", - отметил Роналду, отметив, что пока что не хочет вешать бутсы на гвоздь.



По словам Криша, он хочет помочь своей сборной в предстоящих матчах, поскольку команде предстоит участие в Лиге Наций.



"На данный момент я не думаю о том, чтобы стать тренером. Мне это даже в голову не приходит, я никогда об этом не думал. Я не вижу, чтобы мое будущее было связано с этим. Я вижу, что занимаюсь другими делами, кроме футбола, но только Бог знает, что нас ждет меня в будущем", - отметил он.

