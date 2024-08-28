Бен Аффлек не видится с детьми Джей Ло после расставания пары
Пока они были в браке, Дженнифер Лопес очень часто хвалила Бена Аффлека на людях по поводу того, какой он “замечательный отец”.
С тех пор, как Лопес и Аффлек расстались, бен не виделся с детьми Джей Ло 16-летними близнецами Лопес, Максом и Эмме, которых она воспитывает от бывшего мужа Марка Энтони. Об этом пишет издание The New York Post.
“Тот факт, что он долгое время не видел ее детей, словно он ушел”, — сказал инсайдер, отметив, что 55-летняя Лопес по-прежнему “особенно близка” с тремя детьми Аффлека: 18-летней Вайолет, 15-летней Серафиной и 12-летним Сэмюэлем, а также с их мамой Дженнифер Гарнер, предыдущей женой Аффлека.
Лопес подала на развод с Аффлеком 20 августа, в двухлетнюю годовщину их свадебной церемонии в Джорджии, на которой присутствовали их семьи и друзья, включая их пятерых общих детей.
Фото: Instagram Бена Аффлека