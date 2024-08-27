



В ЕС предостерегли власти Грузии от запрета оппозиции

Евросоюз предостерег грузинские власти от запрета оппозиционных партий в стране в случае победы партии "Единое национальное движение" на октябрьских выборах.



По данным Politico, такое заявление сделал представитель Еврокомиссии Петер Стано.



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По его словам, в ЕС обеспокоены предложениями, которые прозвучали от членов партии "Грузинская мечта".



"Оппозиционные партии, активное гражданское общество и независимые СМИ имеют важное значение для обеспечения подотчетности правительств и поддержания демократических ценностей", - пояснил Стано.



Он выразил обеспокоенность нынешним курсом властей Грузии, поскольку тот ставит под угрозу путь страны в Евросоюз.



"Еврокомиссия внимательно следит за риторикой и развитием событий в Грузии и готова отреагировать соответствующим образом. Мы будем действовать соответственно, если эти заявления будут воплощены в реальность", – добавил он.