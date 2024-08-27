



Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС для ознакомления с ситуацией

Российские государственные СМИ сообщают, что Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, полностью осмотрел АЭС в городе Курчатов Курской области, а также прилегающие к станции территории. Россия начале беспокоиться относительно своего имущества сразу после начала наступления ВСУ в Курской области. Еще бы, ведь фронт внезапно оказался слишком близко к домам тех, кто развязал войну.



Гросси тоже, в свою очередь, начал беспокоиться еще на подъездах к России.

Учитывая боевые действия вблизи атомной станции, ситуация является “серьезной”. Он подчеркнул, что “МАГАТЭ сможет оценить безопасность объекта только в том случае, если будет возможность провести независимую оценку происходящего на месте”.



Украина не помнит, чтобы Гросси так активно беспокоился во время захвата Запорожской АЭС. В чем дело?



