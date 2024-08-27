



Южная Корея объявила о своих претензиях к компании Павла Дурова

Арест Павла Дурова во Франции дал старт к более пристальному вниманию по всему миру к его детищу - Telegram.



Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль обратил внимание на актуальность более тщательного расследования преступлений сексуального характера в цифровой среде после того, как местные СМИ сообщили, что в чатах Telegram часто встречаются откровенные фейковые изображения и видео с участием южнокорейских женщин. Об этом сообщает Reuters.



В Южной Корее существует Комиссия по стандартам связи. Это государственный регулятор СМИ. Комиссия планирует провести 28 августа заседание, чтобы обсудить меры по борьбе с подобным контентом и его распространителями.



“Это эксплуатация технологий с опорой на защиту анонимности. Это явное уголовное преступление”, — сказал президент страны на последнем заседании кабинета министров. При этом Юн Сук Ёль говорил о социальных сетях в целом и напрямую Telegram не упоминал.



С начала года полиция Южной Кореи зарегистрировала 297 преступлений сексуального характера, совершенных с использованием дипфейков. Это на 117 больше, чем в прошлом году. Основным фигурантам нет и 20 лет.



Анализ газеты Hankyoreh, которая изучила каналы Telegram, где распространялись фейки с участием студенток университетов, а также учениц средних и старших классов. Профсоюз учителей и работников образования Кореи заявил, что жертвами подобных манипуляций становились также школьники. Центр поддержки жертв сексуального насилия в армии сообщил о женщинах-военнослужащих, пострадавших от подобных фейков в чатах Telegram.

