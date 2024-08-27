



У Владимира Зеленского есть план Победы

Украинская сторона хочет ознакомить президента США Джо Байдена со своей стратегией, которая должна привести к завершению войны с Россией.



Зеленский заявляет, что операция в Курской области - это один из этапов на пути к победе.



“Одно из направлений плана, часть которого уже выполнена, — это Курская область. Второе направление — это стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира. Третье — мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. Четвертое — экономическое, про это детально говорить не буду”, — об этом Президент Украины сказал сегодня на пресс-конференции.



Глава Украины также отметил, что стратегия готова и “будет справедливо”, если сначала ее увидит Байден, поскольку именно от него зависит ее успех. После чего с документом ознакомятся Камала Харрис и Дональд Трамп как кандидаты в президенты США.

