Во Франции хотят запретить телефоны в школах
Во Франции хотят запретить использование мобильных телефонов в школах для детей до 15 лет.
По данным газеты The Guardian, соответствующий эксперимент уже начали тестировать в учебных заведениях.
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По мнению педагогов и экспертов, таким образом дети смогут отдохнуть от цифровых технологий. Если эксперимент будет успешным, такую процедуру введут по всей стране.
В нем будут пока что участвовать около 200 средних школ. Ученикам придется сдавать гаджеты при входе в школу, а возвращать им будут телефоны уже после занятий.
По словам министра образования Николь Беллубе, запрет в случае успеха будет действовать в стране уже с января.