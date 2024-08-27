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Во Франции хотят запретить телефоны в школах
27.08.2024 22:30 Алина Груднева

Во Франции хотят запретить телефоны в школах

Во Франции хотят запретить использование мобильных телефонов в школах для детей до 15 лет.

По данным газеты The Guardian, соответствующий эксперимент уже начали тестировать в учебных заведениях.

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По мнению педагогов и экспертов, таким образом дети смогут отдохнуть от цифровых технологий. Если эксперимент будет успешным, такую процедуру введут по всей стране.

В нем будут пока что участвовать около 200 средних школ. Ученикам придется сдавать гаджеты при входе в школу, а возвращать им будут телефоны уже после занятий.

По словам министра образования Николь Беллубе, запрет в случае успеха будет действовать в стране уже с января.

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