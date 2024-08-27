



Telegram стал более популярным после ареста Дурова

Арест Павла Дурова повысил популярность мессенджера Telegram в нескольких странах.



По данным Techcrunch, приложение начали чаще скачивать во Франции и США.



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Во Франции мессенджер поднялся на первое место по количеству скачиваний в App Store. Общее число скачиваний по всему миру выросло на 4%.



А в США Telegram в категории "Социальные сети" поднялся на второе место. Во франции арест Дурова продлили до 28 августа.