Telegram стал более популярным после ареста Дурова
Арест Павла Дурова повысил популярность мессенджера Telegram в нескольких странах.
По данным Techcrunch, приложение начали чаще скачивать во Франции и США.
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Во Франции мессенджер поднялся на первое место по количеству скачиваний в App Store. Общее число скачиваний по всему миру выросло на 4%.
А в США Telegram в категории "Социальные сети" поднялся на второе место. Во франции арест Дурова продлили до 28 августа.