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Telegram стал более популярным после ареста Дурова
27.08.2024 07:45 Алина Груднева

Telegram стал более популярным после ареста Дурова

Арест Павла Дурова повысил популярность мессенджера Telegram в нескольких странах.

По данным Techcrunch, приложение начали чаще скачивать во Франции и США.

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Во Франции мессенджер поднялся на первое место по количеству скачиваний в App Store. Общее число скачиваний по всему миру выросло на 4%. 

А в США Telegram в категории "Социальные сети" поднялся на второе место. Во франции арест Дурова продлили до 28 августа.

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