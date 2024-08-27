



Для Лукашенко арест Дурова не проблема

Александр Лукашенко заявил, что считает арест Павла Дурова является законным.



“И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы — не Дуровы… Виноват — иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?”, — цитирует Лукашенко БелТА.



В то же время во Франции Дуров продолжает проходить через допросы. Поскольку срок пребывания под страже был проден, следователям надлежит более тщательно искать зацепки для предъявления обвинения владельцу Telegram.



