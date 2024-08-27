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Для Лукашенко арест Дурова не проблема
27.08.2024 20:11 Катя Шульц

Для Лукашенко арест Дурова не проблема

Александр Лукашенко заявил, что считает арест Павла Дурова является законным.

“И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы — не Дуровы… Виноват — иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?”, — цитирует Лукашенко БелТА.

В то же время во Франции Дуров продолжает проходить через допросы. Поскольку срок пребывания под страже был проден, следователям надлежит более тщательно искать зацепки для предъявления обвинения владельцу Telegram.

 

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