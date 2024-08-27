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Этим утром в Германии полиция долго не раздумывала - террорист был убит на месте
27.08.2024 22:01 Катя Шульц

Этим утром в Германии полиция долго не раздумывала - террорист был убит на месте

Сегодня утром в Мёрсе, это в Западной Германии, полицейские застрелили мужчину, который угрожал прохожим на улице. Впрочем нейтрализовали террориста уже после того, как он попытался напасть на сотрудников полиции с двумя ножами. Об этом сообщают власти на местах.

Инцидент произошел около 14:45 по местному времени в Мёрсе, недалеко от крупных городов Дуйсбург и Дюссельдорф. Полиция сообщает, что патруль был отправлен для расследования сообщений о том, что неизвестный мужчина напал на нескольких человек.

Когда офицеры обнаружили террориста, он атаковал их с двумя ножами, согласно заявлению полиции. Полицейские открыли огонь по 26-летнему немцу, его ранения оказались смертельны. Кроме террориста никто не пострадал, сообщает полиция.
 

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