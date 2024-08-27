



Лукашенко пожаловался: посоветовали плюнуть на РФ

Александру Лукашенко посоветовали "отвлечься от России и встать на сторону Украины".



На он посетовал 27 августа на Республиканском педагогическом совете.



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"Нам сейчас советуют, подбрасывают со стороны: "Давай здесь отступи, там уволь". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, и отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А до той границы мы войска НАТО под Смоленск заведем". Доходит и до этого", - пожаловался он.



По словам Лукашенко, ему такие предложения якобы поступают "со всех сторон", но тот не может их принять "на 99%", поскольку сейчас "сверхсложное время".



"Нужно обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава Богу, у нас это выходит, но это тяжелая работа", - подчеркнул Лукашенко.