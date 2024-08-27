



Белый дом: "Иран все еще не оставил мысли об атаке на Израиль"

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что трудно предсказать вероятность нападения, но Белый дом серьезно относится к иранской риторике.



“Мы считаем, что они все еще находятся в состоянии готовности и готовы начать атаку, если захотят это сделать, поэтому у нас есть усиленная позиция сил в регионе”, — говорит он.



“Наши послания Ирану последовательны, были и останутся последовательными”, — говорит он. “Во-первых, не делайте этого. Нет причин для эскалации. Нет причин для потенциального начала какой-то полномасштабной региональной войны. И, во-вторых, мы будем готовы защищать Израиль, если до этого дойдет”.

