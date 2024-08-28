



В Италии объявили вакансии на удивительную рабочую должность

В Венеции набирают новых гондольеров. Случай редкий, потому что до сих пор гондольером по сути можно было стать только по наследству. Обычная зарплата такого лодочника - 150 000 евро в год. Ну, а если еще гондольер умеет петь или играть на музыкальном инструменте, то и того больше.



Город объявил конкурс в школу гондольеров. Обучение не бесплатное - курс обойдется в 1000 евро. Дорого, но окупается за неделю. А конкурс пройти не просто. Кандидаты должны говорить по-итальянски, быть здоровыми, уметь плавать, оказывать первую помощь и знать историю Венеции.



Стоит отметить, что в сезон одна поездка может обойтись 80-100 евро на человека.



