



Россия вербует на войну индонезийцев

Россия начала привлекать на войну с Украиной граждан Индонезии. Об этом сообщает телеграм-канал российского батальона АрБат.



"Уже есть ряд местных жителей, готовых отправиться в Донецкую Народную Республику, пройти обучение у наших инструкторов и с оружием в руках воевать", - говорится в Telegram-канале подразделения.



АрБат – отряд специального назначения, созданный в сентябре 2022 года, являющийся выездной группой штурмовиков. Им командует бывший "вагнеровец" Айк Гаспарян с позывным "Абрек". С 1 июля 2023 г. батальон официально вошел в структуру Минобороны России. В настоящее время воюют в Курской области.



Основателем подразделения является Армен Саркисян - криминальный авторитет из Донецкой области по прозвищу "Горловский". Его связывали с беглым экс-президентом Виктором Януковичем и называли организатором "титушек", выступавших против Майдана. С 2014 г. Саркисян находится в международном розыске по запросу Украины.



