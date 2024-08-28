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В Воронежской области эвакуированы два населенных пункта
28.08.2024 07:43 Алина Груднева

В Воронежской области эвакуированы два населенных пункта

В Воронежской области РФ временно эвакуированы два населенных пункта.

По словам местного губернатора Александра Гусева, это произошло из-за падения обломков БПЛА возле "взрывоопасных объектов".

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"Падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было. Однако оперативными службами было принято решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов", - сообщил он.

По словам Гусева, пожар в Россошанском районе ликвидировали, а местные жители уже постепенно возвращаются в свои дома.

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