



Так горит "Атлас" – очередная нефтебаза в РФ. Видео

В России горит очередная нефтебаза Росрезерва и, возможно, склады боеприпасов. РосСМИ утверждают, что пожары возникли после атаки украинских беспилотников.



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Как сообщал Mignews, беспилотники атаковали нефтегазовый комбинат Росрезерва "Атлас" в Каменском районе Ростовской области. По данным российских СМИ, нефтебаза использовалась для обеспечения топливом российских воинских частей на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что делало ее законной военной целью для ВСУ.



Кроме того, ночью, вероятно, был поражен склад боеприпасов в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев заявил, что после падения дрона произошло возгорание "вблизи взрывоопасных объектов".



Хотя детонации не произошло, угроза была настолько серьезной, что оперативные службы приняли решение о временной эвакуации жителей двух близлежащих населенных пунктов.



РосСМИ сообщают, что атака была проведена на склад в хуторе Малая Меженка.



