Новости » Происшествия
Так горит "Атлас" – очередная нефтебаза в РФ. Видео
28.08.2024 10:10 Mignews

Так горит "Атлас" – очередная нефтебаза в РФ. Видео

В России горит очередная нефтебаза Росрезерва и, возможно, склады боеприпасов. РосСМИ утверждают, что пожары возникли после атаки украинских беспилотников.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

Как сообщал Mignews, беспилотники атаковали нефтегазовый комбинат Росрезерва "Атлас" в Каменском районе Ростовской области. По данным российских СМИ, нефтебаза использовалась для обеспечения топливом российских воинских частей на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что делало ее законной военной целью для ВСУ.

Кроме того, ночью, вероятно, был поражен склад боеприпасов в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев заявил, что после падения дрона произошло возгорание "вблизи взрывоопасных объектов". 

Хотя детонации не произошло, угроза была настолько серьезной, что оперативные службы приняли решение о временной эвакуации жителей двух близлежащих населенных пунктов. 

РосСМИ сообщают, что атака была проведена на склад в хуторе Малая Меженка.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы