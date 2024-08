Ким Чен Ын похвастался новыми дронами

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын похвастался новыми беспилотниками.



По данным KCNA, дроны-камикадзе, похожие на те, что производят РФ и Иран, продемонстрированы на военных учениях.



По мнению аналитиков, представленные БПЛА практически не отличаются от российских "ZALA Ланцет", а внешне похожи на иранские Omid.



На распространенных в сети фотографиях БПЛА заблюрены, чтобы никто не мог рассмотреть все детали.

