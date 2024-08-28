



Макрон делал Дурову предложение, но тот отказался, - WSJ

Шесть лет назад президент Франции Эммануэль Макрон предлагал бизнесмену Павлу Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, но тот отказался.



Об этом сообщает The Wall Street Journal.



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По словам источников, Макрон сделал Дурову такое предложение в 2018 году, когда они обсуждали вопрос о французском гражданстве.



Уточняется, что за год до этого спецслужбы Франции и ОАЭ взломали телефон предпринимателя, опасаясь, что ИГИЛ использует Telegram для вербовки террористов.



Источники также утверждают, что Дуров много лет игнорировал повестки и судебные постановления, которые приходили на почту.