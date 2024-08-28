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Макрон делал Дурову предложение, но тот отказался, - WSJ
28.08.2024 09:45 Алина Груднева

Макрон делал Дурову предложение, но тот отказался, - WSJ

Шесть лет назад президент Франции Эммануэль Макрон предлагал бизнесмену Павлу Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, но тот отказался.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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По словам источников, Макрон сделал Дурову такое предложение в 2018 году, когда они обсуждали вопрос о французском гражданстве.

Уточняется, что за год до этого спецслужбы Франции и ОАЭ взломали телефон предпринимателя, опасаясь, что ИГИЛ использует Telegram для вербовки террористов.

Источники также утверждают, что Дуров много лет игнорировал повестки и судебные постановления, которые приходили на почту.

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