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Мужчина напал с ножами на полицейских в Германии
28.08.2024 10:56 Алина Груднева

Мужчина напал с ножами на полицейских в Германии

В немецком городе Мерс вооруженный двумя ножами мужчина пытался напасть на полицейских.

Об этом сообщает информационное агентство АР.

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В правоохранительные органы поступило сообщение о подозрительном мужчине, который разгуливал по городу. Выяснилось, что он напал на нескольких человек.

Когда полиция прибыла на место происшествия, подозреваемый накинулся на них с двумя ножами. По мужчине был открыт огонь, в результате которого он получил смертельное ранение. 

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