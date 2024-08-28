Мужчина напал с ножами на полицейских в Германии
В немецком городе Мерс вооруженный двумя ножами мужчина пытался напасть на полицейских.
Об этом сообщает информационное агентство АР.
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В правоохранительные органы поступило сообщение о подозрительном мужчине, который разгуливал по городу. Выяснилось, что он напал на нескольких человек.
Когда полиция прибыла на место происшествия, подозреваемый накинулся на них с двумя ножами. По мужчине был открыт огонь, в результате которого он получил смертельное ранение.