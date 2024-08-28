



Американец установил невероятное количество мировых рекордов

Гражданин США Дэвид Раш стал мировым рекордсменом 181 раз.



По данным The Washington Post, американец постоянно стремится к новым достижениям.



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В Книгу рекордов Гиннеса Дэвид попал еще в детстве. В 2021 году ему удалось за 52 недели установить 52 рекорда. А в этом году он стал мировым рекордсменом в 181 раз, когда разбил за 30 секунд 55 виниловых пластинок.



Более того, летом сумел побить 15 рекордов за день. Некоторые его достижения являются весьма необычными. Например, ловля 59 зефирок ртом в минуту, или удерживание на голове 101 рулона туалетной бумаги.