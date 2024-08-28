



У Дурова - новая напасть: его обвинили в насилии над ребенком

Предполагаемая мать троих детей Павла Дурова подала на него иск в швейцарский суд.



По данным Forbes, она обвинила бизнесмена в в физическим насилии в отношении к одному из их детей.



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Как выяснилось, иск был подан еще в марте 2023 года. Ирина Болгар утверждает, что предприниматель перестал выплачивать ей алименты, размер которых составлял 150 тысяч евро в месяц.



Женщина утверждает, что Дуров применял насилие по отношению к младшему сыну Давиду пять раз в период с 2021 по 2022 год, из-за чего у ребенка были сотрясение мозга и проблемы со сном.



Она даже показала в суде переписку с бизнесменом и медицинскую справку в качестве доказательств.