



Дженна Ортега находила слухи о ее романе с Джонни Деппом забавными

Прошел год с тех пор, как слухи о романе Дженны Ортеги с Джонни Деппом попали в заголовки газет, и она до сих пор не может поверить в эти “безумные” предположения.



В интервью Buzzfeed в понедельник актриса рассказала о самом “сумасшедшем” заголовке, который она когда-либо видела в свой адрес: “Вероятно, о том, что у меня были серьезные отношения с Джонни Деппом, и я хотела, чтобы все оставили нас в покое”.



“Я никогда об этом не говорила. Я никогда ничего подобного не говорила”, — пояснила 21-летняя звезда, признавшись, что в то время она находила эти слухи “довольно забавными”.



Представитель Деппа сказал то же самое во время сплетен в сентябре 2023 года.



“У мистера Деппа нет никаких личных или профессиональных отношений с мисс Ортегой. Он никогда не встречался с ней и не разговаривал с ней”, — заявил представитель 61-летнего актера.



Фото: Instagram Дженны Ортега