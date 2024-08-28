



Россия атаковала все украинские ГЭС – их восстановление под угрозой

Ракетным ударам и дроновым атакам подверглись все и каждая гидроэлектростанции Украины. Как результат 40% генерации утрачено. Такое заявление сделал генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире Национального телемарафона.



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"В Украине не осталось ни одной станции, которая не была бы атакована российским агрессором. Более 130 ракетных ударов нанесены по нашим объектам генерации. Мы потеряли немало", – отметил Сирота.



Он напомнил, что Каховская ГЭС была полностью уничтожена, а ДнепроГЭС значительно повреждена. Остальные гидроэлектростанции находятся в процессе восстановления, но работа осложняется продолжающимися атаками.



"Что удастся восстановить, пока неясно. К осенне-зимнему периоду стоит задача максимально восстановиться, но это сложно из-за постоянных ракетных ударов. Планировать что-то крайне трудно", – добавил Сирота.



Он также сообщил, что последствия удара по дамбе Киевской ГЭС 26 августа еще выясняются, но угрозы подтопления или прорыва нет. Станция продолжает работать в текущем режиме, пропуская воду через агрегаты и затворы.



Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал украинцев не разглашать детали повреждений энергообъектов, чтобы враг не мог использовать эту информацию.