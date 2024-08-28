Американских евреев призвали отказаться от паломничества в Умань
Госдеп США призвал американских евреев отказаться в этом году от паломничества в украинскую Умань на Рош ха-Шана.
Американцев предупредили об ухудшении ситуации в сфере безопасности из-за продолжающийся войны.
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"В Умани недостаточно бомбоубежищ, чтобы разместить всех путешественников, совершающих паломничество", - пояснили в Госдепе.
В этом году Рош ха-Шана состоится со 2 по 4 октября. В Украине ожидают, что Умань посетит рекордное количество паломников.