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Американских евреев призвали отказаться от паломничества в Умань
28.08.2024 09:20 Алина Груднева

Американских евреев призвали отказаться от паломничества в Умань

Госдеп США призвал американских евреев отказаться в этом году от паломничества в украинскую Умань на Рош ха-Шана.

Американцев предупредили об ухудшении ситуации в сфере безопасности из-за продолжающийся войны.

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"В Умани недостаточно бомбоубежищ, чтобы разместить всех путешественников, совершающих паломничество", - пояснили в Госдепе.

В этом году Рош ха-Шана состоится со 2 по 4 октября. В Украине ожидают, что Умань посетит рекордное количество паломников.

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