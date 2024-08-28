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В Италии сошел оползень: пропали без вести два человека
28.08.2024 11:40 Алина Груднева

В Италии сошел оползень: пропали без вести два человека

В итальянской провинции Казерта сошел оползень, из-за которого пропали без вести два человек.

По данным Reuters, непогода накрыла городок Сан-Феличе-а-Канчелло и муниципалитеты, которые находятся рядом.

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Без вести пропала 70-летняя женщина и ее 40-летний сын. Спасатели нашли их транспортное средство и телефоны.

"Мы надеемся, что еще живы, но из того, что говорят мне эксперты, надежды мало", – сообщил мэр Эмилио Нуццо.

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