



В Италии сошел оползень: пропали без вести два человека

В итальянской провинции Казерта сошел оползень, из-за которого пропали без вести два человек.



По данным Reuters, непогода накрыла городок Сан-Феличе-а-Канчелло и муниципалитеты, которые находятся рядом.



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Без вести пропала 70-летняя женщина и ее 40-летний сын. Спасатели нашли их транспортное средство и телефоны.



"Мы надеемся, что еще живы, но из того, что говорят мне эксперты, надежды мало", – сообщил мэр Эмилио Нуццо.