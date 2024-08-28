



Экс-генерал СБУ Наумов объявлен в международный розыск

Интерпол объявил в международный розыск бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова.



"Красное уведомление" об объявлении Наумова в розыск было опубликовано в учетах Генерального секретариата Интерпола 26 августа 2024 года по запросу Государственного бюро расследований, о чем ГБР сообщил 28 августа в своем Telegram-канале.



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Бывший чиновник подозревается в мошенническом завладении более 3,2 млн грн во время его работы на руководящей должности в государственном предприятии в 2019-2021 годах.



Как сообщал Mignews, Наумов был задержан 7 июня 2022 года на границе между Сербией и Северной Македонией. В его транспортном средстве были обнаружены 592 тысячи евро, 120 тысяч долларов и два драгоценных камня.



29 сентября 2023 года суд в Сербии присудил экс-начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрею Наумову год заключения за отмывание денег.



Однако выдавать Наумова украинским правоохранителям сербская сторона отказалась.



В Украине Наумову объявили два подозрения – в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением и мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн грн.



Президент Украины Владимир Зеленский лишил Наумова высшего офицерского звания за нарушение военной присяги и предательство.