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Харрис и Трамп так и не согласовали условия дебатов
28.08.2024 10:25 Алина Груднева

Харрис и Трамп так и не согласовали условия дебатов

Кампания Камалы Харрис опровергла слухи о том, что согласовала условия предстоящих дебатов с командой Дональда Трампа.

По данным Reuters, стороны по-прежнему не нашли компромисс по поводу выключения микрофонов.

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У Трампа сообщили, что условия согласованы, однако представитель кампании Харрис утверждает, что это ложь

"Оба кандидата публично заявляли о желании не выключать микрофоны в течение всей продолжительности дебатов, чтобы сделать возможным полноценный обмен аргументами. Но похоже, что Дональд Трамп позволил команде изменить его решение. Это печально", – отметили в команде Харрис.

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