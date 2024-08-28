



Харрис и Трамп так и не согласовали условия дебатов

Кампания Камалы Харрис опровергла слухи о том, что согласовала условия предстоящих дебатов с командой Дональда Трампа.



По данным Reuters, стороны по-прежнему не нашли компромисс по поводу выключения микрофонов.



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У Трампа сообщили, что условия согласованы, однако представитель кампании Харрис утверждает, что это ложь



"Оба кандидата публично заявляли о желании не выключать микрофоны в течение всей продолжительности дебатов, чтобы сделать возможным полноценный обмен аргументами. Но похоже, что Дональд Трамп позволил команде изменить его решение. Это печально", – отметили в команде Харрис.