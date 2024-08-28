



Трампу выдвинуто обновленное обвинение

Кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу выдвинуто обновленное обвинение по поводу попытки изменить результаты выборов в 2020 году.



По данным Reuters, пересмотр предыдущих четырех пунктов предложила команда спецпрокурора США Джека Смита.



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В этот раз он предложил рассматривать роль Трампа в попытке повлиять на результаты выборов не как действующего на тот момент президента США, а как кандидата, который был заинтересован в переизбрании.



Согласно выводу Верховного суда, который был озвучен 1 июля, у него есть иммунитет, поскольку он был президентом. В обновленном обвинении фокус обозначен на ключевых показаниях свидетелей, которые не входили в состав администрации. Они утверждали, что Трамп оказывал на них давление для проведения специальной сессии из-за "фальсификации" на выборах.