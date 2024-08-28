



ВСУ сбили российский самолет Су-25 на Краматорском направлении. Видео

На Донбассе украинские воины подразделения ПВО 28-й ОМБр поразили очередной российский штурмовик Су-25. Об этом сообщили в своих Telegram-каналах "Хортицкий ветер" и канал "28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода". Позже эту информацию подтвердил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в своем Telegram-канале.



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По данным украинских военных, самолет РФ пытался вести обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины. Однако "точным выстрелом из ПЗРК украинсукие воины приземлили Су-25 и теперь он догорает в степях украинского Донбасса", - говорится в сообщениях и уточняется, что это произошло на Краматорском направлении.



"С сегодняшнего дня (28 августа - ред.) в российской штурмовой авиации стало на один самолет меньше. Его обломки украшают донецкие пейзажи. Поздравляем Рыцарскую бригаду с открытием счета по сбитым российским "грачам"", - говорится в сообщении "Хортицкий ветер".



Бойцы 28-й ОМБр добавили, что судьба экипажа российского самолета пока неизвестна. Однако военные подчеркнули, что точно знают, что "стало меньше на одну проблему" для украинской пехоты.



видео: 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода