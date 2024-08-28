



В Ингушетии объявили о предотвращении серии терактов

ФСБ России предотвратило серию терактов на территории Ингушетии.



По данным российских СМИ, целью были религиозные учреждения и правоохранители.



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"В результате проведенных мероприятий в городе Назрань и селе Кантышево выявлены и задержаны шесть местных жителей, граждан Российской Федерации, приверженцев запрещенной на территории России международной террористической организации, вынашивавших намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов", - сказано в заявлении.



По данным ФСБ, подозреваемые собирались атаковать церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа.