



В Грузии назначена дата парламентских выборов

Парламентские выборы в Грузии официально назначены на 26 октября.



Соответствующий указ подписала президент страны Саломе Зурабишвили.



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"Я подписала указ об объявлении выборов. Наступил день решения, день выбора, день спасения. Мы имеем дело не с обычными выборами, когда гражданин выбирает, какая политическая сила наиболее близка его мировоззрению, а имеем дело со спасением будущего страны", - пояснила Зурабишвили.



По ее словам, выбор граждан определит судьбу Грузии на долгие годы.