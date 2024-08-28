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В Грузии назначена дата парламентских выборов
28.08.2024 09:35 Алина Груднева

В Грузии назначена дата парламентских выборов

Парламентские выборы в Грузии официально назначены на 26 октября.

Соответствующий указ подписала президент страны Саломе Зурабишвили.

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"Я подписала указ об объявлении выборов. Наступил день решения, день выбора, день спасения. Мы имеем дело не с обычными выборами, когда гражданин выбирает, какая политическая сила наиболее близка его мировоззрению, а имеем дело со спасением будущего страны", - пояснила Зурабишвили.

По ее словам, выбор граждан определит судьбу Грузии на долгие годы.

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