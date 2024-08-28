



Медведев: арест Дурова - политическое преследование

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает задержание Павла Дурова во Франции "политическим преследованием".



"Пусть они и Цукерберга арестуют, когда он к ним приедет. У него то же самое происходит в Facebook. Да, там много всякого мусора, и даже преступной активности, это так. Но, во-первых, возникает вопрос, несет ли за это ответственность сам по себе создатель этой платформы? Он должен регулировать", - сказал Медведев.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, подобные претензии были и у России в отношении Telegram.



"Но это не означает, что все делается с его одобрения. А они пытаются ему вменять это в вину. Сейчас это напоминает политическое преследование тех структур и тех видов информационного бизнеса, которые так или иначе работают и в интересах РФ, поскольку мы там все-таки тоже присутствуем и публикуемся", - добавил он.