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Россия: США пытаются устроить госпереворот в Грузии
28.08.2024 16:29 MIGnews.com

Россия: США пытаются устроить госпереворот в Грузии

Российская газета "Комсомольская правда" сообщила, что российские спецслужбы опубликовали сообщение о том, что накануне парламентских выборов в Грузии, которые состоятся 26 октября, правительство США недовольно расстановкой политических сил в Грузии и надеется на государственный переворот в Тбилиси.

Эта российская газета отметила, что Служба внешней разведки России была проинформирована о плане США, главная цель которого — поддержать оппозицию в Грузии и не допустить победы правящей партии "Грузинская мечта" в стране.
 

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