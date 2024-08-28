



Россия: США пытаются устроить госпереворот в Грузии

Российская газета "Комсомольская правда" сообщила, что российские спецслужбы опубликовали сообщение о том, что накануне парламентских выборов в Грузии, которые состоятся 26 октября, правительство США недовольно расстановкой политических сил в Грузии и надеется на государственный переворот в Тбилиси.



Эта российская газета отметила, что Служба внешней разведки России была проинформирована о плане США, главная цель которого — поддержать оппозицию в Грузии и не допустить победы правящей партии "Грузинская мечта" в стране.

