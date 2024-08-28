



Служба безопасности Армении потеряет еще больше полномочий

Недавно созданное в Армении агентство внешней разведки ищет прямой доступ к государственной тайне, что еще больше ослабит полномочия Службы национальной безопасности (СНБ).



Законодательство Армении в настоящее время дает СНБ исключительное право делиться такой секретной информацией с другими государственными органами, включая Службу внешней разведки (СВР).



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Законопроект, распространенный СВР, позволит последнему получить доступ к государственной тайне без разрешения и помощи СНБ. В нем говорится, что эти полномочия повысят способность СВР выполнять задачи и будут использоваться только для сбора разведывательной информации.



Законопроект должен быть обсужден и одобрен правительством Армении, прежде чем он будет отправлен в парламент. Наблюдатели полагают, что правительство вряд ли будет противиться этому.

