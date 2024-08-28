



Туристка из США погибла у берегов Норвегии, после того как ее лодка затонула

Американка погибла после того, как лодка, в которой она находилась, перевернулась в бурном море во время экспедиции с Фарерских островов в Норвегию.



На борту "Наддоддура" находилось шесть человек, когда вечером, 27 августа на четвертый день путешествия, на судне случилась беда, и был отправлен сигнал бедствия.



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Только пятерым удалось сесть в надувной спасательный плот. Позже их переправили в безопасное место на вертолете.



Утром, 28 августа недалеко от места затопления лодки было найдено тело женщины.



Бергур Якобсен, председатель лодочного клуба "Наддоддур" на Фарерских островах, рассказал BBC, что все очень опечалены случившимся.



Он объяснил, что 10-метровая лодка уже участвовала в предыдущих плаваниях викингов в Исландию и Норвегию.



"Это не лодка викингов, это рыбацкая лодка с Фарерских островов без мотора, но с парусами".



Он сообщил, что не может говорить об аварии, поскольку с ним должна поговорить норвежская следственная группа.



Местные жители, как говорят, были в шоке от произошедшего. Один моряк рассказал BBC, что посетители хотели бы отправиться в экспедицию на лодке, хотя сам он бы этого не сделал.



Экспедиция была отложена на несколько дней из-за плохой погоды до субботы.

