



ЦРУ: "Прекращение огня в Газе и обмен заложниками – в руках лидера ХАМАСа"

Судьба потенциального соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС — это "во многом вопрос, на который ответит" лидер палестинской террористической группировки, говорит заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн.



Американский чиновник не называет лидера ХАМАС Яхью Синвара по имени. Израильтяне демонстрируют серьезность в переговорах, заявил Коэн на саммите по разведке и национальной безопасности в Вашингтоне.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Посредники из США, Египта и Катара работают над достижением соглашения между сторонами и предотвращением более масштабной региональной войны.



По поводу этих усилий Коэн говорит: "Возможно, будут эпизоды, когда люди отступят от края пропасти, но я не думаю, что кто-либо может быть уверен, что эти усилия по контролю эскалации — это то, что… любая сторона в этом регионе сможет контролировать".

