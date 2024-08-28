



Лукашенко нашел собственное объяснение термину "демократия"

Александр Лукашенко извратил понятие демократии, дав этому термину собственное объяснение.



Соответствующее заявление он сделал, выступая в преддверии открытия нового учебного года.



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"Знаете, демократия - это можно женщину головой о стенку, кровь хлещет во все стороны, а Америке можно там чернокожего задушить и ничего не будет. А сегодня Дурова арестовать", - сказал он.



Обращаясь к учителям, Лукашенко их призвал "прочувствовать это" и "вложить в головы школьникам".