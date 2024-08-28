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В Бангладеш снят запрет на деятельность правой исламисткой партии
28.08.2024 18:28 MIGnews.com

В Бангладеш снят запрет на деятельность правой исламисткой партии

Временное правительство Бангладеш в среду, 28 августа отменило запрет на деятельность правой партии "Джамаат-и-Ислами" и ее студенческого крыла "Ислами Чхатра Шибир" менее чем через месяц после того, как запрет был наложен на исламистскую партию бывшим премьер-министром Шейх Хасиной, которая была вынуждена уйти в отставку после массовых протестов против ее правительства.

"Снятие запрета вступит в силу немедленно", — говорится в сообщении Министерства внутренних дел в официальной газете, в котором отмечается, что никаких конкретных доказательств против организации нет.

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Бывшее правительство во главе с Хасиной запретило "Джамаат" 1 августа 2024 года, назвав исламистскую партию как "боевую и террористическую» организацию". Правительство обвинило студенческое крыло "Джамаат" в разжигании хаоса из-за системы квот на государственные должности.
 

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