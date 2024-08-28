



Суд признал двух руководителей виновными в хищении 1,8 млрд долларов из 1MDB

Федеральный уголовный суд Швейцарии признал виновными двух руководителей компании по разведке нефти за хищение более 1,8 млрд долларов из государственного инвестиционного фонда Малайзии 1MDB.



Вынесенный в среду, 28 августа вердикт стал последним эпизодом в скандале вокруг 1MDB — сложной истории международной коррупции, которая затронула множество финансовых учреждений и частных лиц по всему миру с тех пор, как в 2015 году впервые появились обвинения в правонарушениях.



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Прокуроры утверждают, что гражданин Швейцарии и Великобритании Патрик Махони и гражданин Швейцарии и Саудовской Аравии Тарек Обайд помогли создать совместное предприятие с 1MDB , создав впечатление, что их компания PetroSaudi поддерживается правительством Саудовской Аравии.



По словам прокуроров, это не соответствовало действительности, однако обвиняемому удалось убедить совет директоров 1MDB подписаться на схему в 2009 году, прежде чем приступить к мошенничеству с фондом.



Согласно обвинительному заключению, двое руководителей обманным путем присвоили фонд благосостояния в размере 1,8 млрд долларов США с целью собственного обогащения: Обайд получил не менее 805 млн долларов США, а Махони — не менее 37 млн долларов США.



Обайд был приговорен к семи годам тюремного заключения, а Махони получил шесть лет.

