Зеленский обсудил с Нетаниягу ситуацию на Ближнем Востоке
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 августа, провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.
Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
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По его словам, Зеленский и Нетаниягу обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Премьер Израиля выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
Зеленский в свою очередь поблагодарил за участие Израиля в саммите мира и поддержку итогового коммюнике.
Также стороны договорились о дальнейших контактах.