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Зеленский обсудил с Нетаниягу ситуацию на Ближнем Востоке
28.08.2024 21:29 MIGnews.com

Зеленский обсудил с Нетаниягу ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 августа, провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

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По его словам, Зеленский и Нетаниягу обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Премьер Израиля выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Зеленский в свою очередь поблагодарил за участие Израиля в саммите мира и поддержку итогового коммюнике.
Также стороны договорились о дальнейших контактах.
 

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