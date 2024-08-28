



Зеленский обсудил с Нетаниягу ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 августа, провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.



Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.



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По его словам, Зеленский и Нетаниягу обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.



Премьер Израиля выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.



Зеленский в свою очередь поблагодарил за участие Израиля в саммите мира и поддержку итогового коммюнике.

Также стороны договорились о дальнейших контактах.

