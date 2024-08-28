



Раскрыт главный страх жены короля Карла III

Королева-консорт Камилла боится, что ее онкобольной муж, король Карл III, может выгореть из-за чрезвычайно загруженного графика.



Об этом рассказала ее подруга в комментарии Daily Beast.



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По ее словам, королева Камилла была расстроена, когда ее супруг прервал отпуск буквально на второй день из-за очень важного дела.



"Конечно, она понимает, что это очень важно, и она ни за что не станет указывать Чарльзу, что делать. Однако, похоже, сейчас необычайно удачное время для этого. Она хочет, чтобы он замедлился, она боится, что он слишком много работает", - отметила она.