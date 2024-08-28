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Турция выдвинула условия для нормализации с Сирией
28.08.2024 22:30 Алина Груднева

Турция выдвинула условия для нормализации с Сирией

Турция может пойти на нормализацию отношений с Сирией, если Дамаск выполнит условия.

Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на дипломатические источники.

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В частности, Анкара требует от Дамаска избавиться от "террористических элементов". Также сирийским властям нужно пойти на примирение с гражданами собственной страны, основываясь на ожидания в рамках резолюции Совбеза ООН.

Кроме того, Турция требует создания условий для того, чтобы беженцы могли безопасно вернуться. В завершение всего Анкара требует беспрерывного поставка гуманитарной помощи в зоны, подконтрольные оппозиции. Если эти условия не будут выполнены, турецкие силы не покинут Сирию.

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