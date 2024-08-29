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Микрофон и личные вещи Элвиса Пресли выставят на продажу
29.08.2024 00:25 Алина Груднева

Микрофон и личные вещи Элвиса Пресли выставят на продажу

На аукционе Artifacts of Hollywood & Music  выставят на продажу микрофон и золотые перстни легендарного певца Элвина Пресли.

По данным информационного агентства Reuters, всего будет представлено около 400 коллекционных лотов, в том числе и личные вещи "короля рок-н-ролла".
 
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Ожидается, что лоты будут проданы за 35-60 тысяч долларов. Среди них будет микрофон из резиденции в Лас-Вегасе, пузырек с таблетками от 1977 года и два золотых перстня.

Также на аукционе выставят рукописное письмо Уилсона, которое тот составил для участника группы Beach Boy Майка Лаво. Мероприятие состоится 31 августа.

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