



Микрофон и личные вещи Элвиса Пресли выставят на продажу

На аукционе Artifacts of Hollywood & Music выставят на продажу микрофон и золотые перстни легендарного певца Элвина Пресли.



По данным информационного агентства Reuters, всего будет представлено около 400 коллекционных лотов, в том числе и личные вещи "короля рок-н-ролла".



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Ожидается, что лоты будут проданы за 35-60 тысяч долларов. Среди них будет микрофон из резиденции в Лас-Вегасе, пузырек с таблетками от 1977 года и два золотых перстня.



Также на аукционе выставят рукописное письмо Уилсона, которое тот составил для участника группы Beach Boy Майка Лаво. Мероприятие состоится 31 августа.